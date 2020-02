Närrischer Gottesdienst in Beuren

Einmal im Jahr wird’s in der Kirche närrisch: Mit diesen Worten hat Pfarrer Huynh am Sonntag die Narren beim Gottesdienst der Nz „Urig“ Beuren begrüßt. Wie die Veranstalter mitteilen, zeigten die Narren in der Kirche, dass sie nicht nur Fasnetslieder, sondern mit Hilfe von Rita Bodenmüller und der Reischmänn Bänd auch Kirchenlieder singen können.Die Predigt, seit über 20 Jahren in gereimter Form vorgetragen von Karl Gromer, war heiter, regte aber Denoch zum Nachdenken an. Pfarrer Dieter Huynh fühlte sich sichtlich wohl in der narrischen Umgebung und wünschte allen eine gesegneten Sonntag, bevor er die Besucher mit einem dreifachen „Urig Urig isch der See“ entließ.