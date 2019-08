Eine große Kiste voller Stoffreste und Zuschnitte steht schon parat. Zum Einsatz kommen sollen sie beim einem Nähtreff „Nähen für den guten Zweck“ am Samstag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus St. Michael.

Die nähbegeisterte Isnyerin Sabina Siegli möchte mit diesem Nähnachmittag Freude schenken. Genäht wird für den Verein Vergessene-Kinder, der sich seit 1998 für benachteiligte Familien in Rumänien engagiert, deren soziale und wirtschaftliche Not besonders auf den Schultern der Kinder lastet. Verschiedene Projekte des Vereins stellen laut Pressemitteilung der Veranstalterin die Grundversorgung sicher und schaffen durch örtliche Sozialarbeit und schulische Unterstützung einen Beitrag, um mittelfristig eine Integration in die Gesellschaft sicher zu stellen.

Die Idee für den Nähtreff kam der 36-Jährigen Siegli, die andere mit ihrer Leidenschaft zum Nähen auch nebenberuflich als Nähcoachin bei Nähworkshops in und um Isny anstecken will, bei der Workshopplanung. Da der Weltkindertag dem Nähtreff am 21.

September voraus geht, hofft sie auf viele Nähbegeisterte, die an diesem Nachmittag gemeinsam ein paar nette Stunden verbringen und mit selbst genähten bunten Dingen die Gesichter der Kinder in Siebenbürgen strahlen lassen wollen. Benötigt werde alles an Kleidung für Babys und Kinder, aber auch Decken, Kuscheltiere und Ähnliches. Jeder könne nähen, was er wolle. Nur die eigene Nähmaschine, Zubehör wie Schere, Garn, Nadeln, sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen. Weitere Stoffreste sind gerne gesehen. Besonders werde noch Bündchenware, beispielsweise für Mützen und Kinderhosen, benötigt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Sabina Siegli, Telefon 07562/905149 oder per Mail an info@naehstadt.de. Der Nähnachmittag ist kostenlos.