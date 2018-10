Nächster Tiefschlag für den FC Isny

Der SV Weingarten hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga ausgebaut. Während der SVW mit 2:1 gegen den TSV Meckenbeuren gewann, patzte Verfolger SV Beuren. Der SV Mochenwangen rettete dagegen einen Punkt in der Nachspielzeit gegen Eschach.

Beim TSV Eschach ging der SV Mochenwangen nach gut 20 Minuten durch Andreas Spies in Führung, doch der TSV drehte die Partie noch im ersten Durchgang. Erst war es Robin Merz mit dem Ausgleich, dann verwandelte Florian Locher kurz vor der Pause einen Foulelfmeter. Sebastian Marks stellte nach 70 Minuten nochmal den Gleichstand her, bevor es in der Schlussphase richtig turbulent wurde. Nach einem Einwurf und einer hohen Flanke in den Strafraum wuchtete Patrick Kapellen den Ball in der 90. Minute zum vermeintlichen Siegtreffer für Eschach ins Tor. Doch kurz vor dem Abpfiff holte Maximilian Gindele noch einen Elfmeter für den SVM heraus, den Ergün Kale verwandelte. „Jeder hatte eigentlich schon mit einem Unentschieden gerechnet“, meinte Mochenwangens Trainer Patrick Hehn. „Am Ende war natürlich Glück dabei, aber das Ergebnis geht in Ordnung.“

Was die Partie zwischen dem FC Isny und dem SV Eglofs entschied, darüber waren sich beide Trainer nach Abpfiff einig. Bereits nach zehn Minuten kassierte der Isnyer Innenverteidiger Marc Ludwig für sein zweites Foulspiel die Gelb-Rote Karte, kurz darauf ging Eglofs in Führung. „In so einem Spiel ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht für den Gegner“, sagte Eglofs Trainer Florian Kirchmann. Isnys neuer Trainer Simon Stiller stimmte zu: „Da haben wir uns selbst den Zahn gezogen.“ Der SVE erzielte noch in der ersten Halbzeit den Siegtreffer zum 2:0. „Bei beiden Gegentoren haben wir Geschenke verteilt, das waren brutale Fehler“, meinte Stiller. So blieb sein Trainerdebüt ohne Punkte, auch wenn ihm der Auftritt seiner Mannschaft Hoffnung machte. Für den SV Eglofs war das 2:0 derweil der erste Auswärtssieg der Saison. „Mir fallen Felsbrocken vom Herzen“, meinte Kirchmann. „Wir haben gut gespielt, es war ein verdienter Sieg.“

Eine Premiere feierte auch der FC Lindenberg und holte beim 3:0 gegen den SV Beuren den ersten Heimsieg. „Wir sind natürlich froh, dass es heute geklappt hat“, sagte FCL-Trainer Markus Reichart. „Über 90 Minuten waren wir besser, standen kompakt in einer starken Defensive.“ Und vorne trafen Halim Rrahimi, Maximilian Orgis und Marco Hammer für Lindenberg.

Trotz zweier Platzverweise bleibt der SV Weingarten das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Flavio D’Ercole und Kubilay Bozkurt sahen die Rote Karte, trotzdem besiegte der SVW den TSV Meckenbeuren mit 2:1. Vor seinem Feldverweis hatte Bozkurt den SVW in Führung gebracht, David Stellmacher erhöhte für Weingarten. Alessandro Tschirdewahn gelang nur noch der Anschluss für Meckenbeuren.

Mit einem 4:0-Kantersieg über den SV Baindt hat sich der SV Seibranz Luft im Tabellenkeller verschafft. Während es für Seibranz auf Platz elf nach oben ging, rutschte Baindt wieder auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Innerhalb von 23 Minuten stellte der SV Kressbronn alle Weichen auf Sieg gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach. Elias Wiesener und ein Doppelpack von Tobias Eckmann stellten auf 3:0, Jonas Kolb schaffte für Maierhöfen nur noch den Anschlusstreffer.

Vollkommen ungefährdet gewann der VfL Brochenzell gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen. Damit bleibt Brochenzell in der oberen Tabellenhälfte, während Unterzeil auf den Relegationsplatz abrutschte.