Mutscheller und Moch präsentieren sich stark

Die Langläufer des WSV Isny sind für den kommenden Winter gut vorbereitet. Beim Skirollercup des Schwäbischen Skiverbandes wurden in allen Klassen gute Ergebnisse erzielt. Mit den Tagesbestzeiten bei Frauen und Männern war der WSV Isny der erfolgreichste Verein.Auf dem Segelfluggelände Hornberg bei Schwäbisch Gmünd fand am Wochenende der dritte Wettkampf des SSV Skirollercups statt. Der WSV Isny war mit 13 Langläuferinnen und Langläufern auf die Ostalb gereist und war in vielen Altersklassen vertreten. Bei strahlendem Sonnenschein aber frischem Ostwind standen Streckenlängen von 2,4 bis 10,4 Kilometer auf dem Programm. Zusätzlich mussten in jeder Runde noch Technikelemente passiert werden.

Während die jüngsten Teilnehmer mit Inline Skates auf die Start- und Landebahn geschickt wurden, erhielten Jugendliche und Aktive sowie die älteren Schülerklassen ausgeloste Standard-Skiroller, um eine bestmöglich Materialgleichheit zu gewährleisten.

Herausragende Ergebnisse erzielten die Klassensieger Emilia Tasser (U14), Jakob Moch (U18) und Sigrid Mutscheller (Damen). Tasser lief mit einem sehr konstanten Rennen ungefährdet an die Spitze ihrer Altersklasse. Noch deutlicher fiel der Vorsprung bei Jakob Moch aus, der am Ende 1:43,5 Minuten Vorsprung vor seinen Verfolgern aus dem Ba-Wü-Landeskader hatte. Am Ende reichte es sogar zur Tagesbestzeit vor Routinier Moritz Waidelich aus Enzklösterle. Sigrid Mutscheller, die in der zweiten Saison als Trainerin der Stützpunktmannschaft tätig ist, tat es ihrem Schützling gleich und konnte mit dem Gesamtsieg bei den Frauen ihre jugendlichen Konkurrentinnen in die Schranken verweisen. Knapp 12 Sekunden Vorsprung hatte Mutscheller im Ziel vor der Schwarzwälderin Klara Ohngemach.

Weitere Podestplätze erzielte der WSV Isny durch die zweiten Plätze von Bastian Mutscheller (U9), Vicotria Rudhart (U11) und Nele Rudhart (U18). Den dritten Podestplatz sicherte sich Emily Schele (U12) und Valentin Rudhart (U11).

Knapp am Podium vorbei schrammten Max Mutscheller (U14) und Tim Paitz (U18) mit dem jeweils vierten Rang. Wertvolle Punkte für die Vereinswertung steuerten Ole Morgenroth (5. U11), Kaya Paitz (7. U14) und Fiona Hohmann (5. U16) bei.