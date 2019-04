Musikkapellen Rohrdorf und Frauenzell geben gemeinsames Konzert

Ein Gemeinschaftskonzert der Musikkapellen Frauenzell und Rohrdorf findet am Samstag, 6. April, um 20 Uhr im Gemeindesaal in Rohrdorf statt. Bereits vor 21 Jahren, im April 1998, gab es ein gemeinsames Konzert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor 21 Jahren waren die Dirigenten Alfred Hegele und Josef Matheis für das Konzert verantwortlich. „Die Musikkapellen von Frauenzell und Rohrdorf dokumentierten ihre freundschaftliche Verbundenheit mit einem schwungvollen Gemeinschaftskonzert im Rohrdorfer Gemeindesaal“, heißt es in einem Nachbericht des damaligen Konzerts. Die heutigen Dirigenten Jürgen Wiedemann und Klaus Butscher haben ein ebenfalls interessantes und abwechslungsreiches Programm für Ihre Gäste zusammengestellt, so die Mitteilung weiter. Die Frauenzeller werden den ersten Teil des Abends mit der „American Overture“ von Hayato Hirose eröffnen. Es folgen Stücke wie „Nostradamus“, „Batman“ und „Mens Sana in Corpore Sano“ von Geert J. Sprick. Den zweiten Teil leiten die Gastgeber aus Rohrdorf mit der „Alvamar Overture“ von James Barnes ein. Neben dem „Stockholm Waterfestival“ wird mit „Highlights von Robin Hood“ weitere Filmmusik gespielt. Das letzte Stück des Abends wird „Atlantis“ von Alexander Reuber sein.