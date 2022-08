Musikkapelle Rohrdorf wählt neues Vorstandsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Musikkapelle Rohrdorf e. V. standen in diesem Jahr Wahlen an. Christoph Brunner, Katrin Rudhart und Mathias Wunn wurden in das neu gegründete „Vorstandsteam“ gewählt. Gemeinsam übernehmen sie nun den Vorsitz des Vereins. Ihre erste große Aufgabe ist die Organisation des Rohrdorfer Dorffestes am 13. und 14. August, welches coronabedingt nach zwei Jahren wieder in gewohnter Form stattfinden kann.

Von 2009 bis 2022 war Norbert King erster Vorsitzender der Musikkapelle Rohrdorf e. V. Insgesamt 13 Jahre engagierte er sich somit als Vorstand des Vereins. „Wir können ihm für alles, was er bisher für unseren Verein geleistet hat, nur danken. Nahezu jede freie Minute widmete er sich seinen Aufgaben bei der Musikkapelle und setzte sich mit vollem Eifer für 'seine' Musikanten ein“, erzählt Mathias Wunn, der neben Norbert King bereits zweiter Vorsitzender war. Norbert King bleibt der Kapelle weiterhin als Musikant treu und unterstützt das neue Vorstandsteam tatkräftig.

Neben den Vorstandswahlen wurden auch andere Ämter des Vereins neu besetzt, sowie Personen in ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt. Folgende Mitglieder des Vereins übernehmen ein Amt: Linda Schmid (Kassiererin), Markus Kurz (stv. Kassier), Martina Schmid (Schriftführerin), Elena Fieber (Beisitzerin), Ramona Landsbeck (Beisitzerin), Kilian Morgen (Beisitzer), Tobias Morgen (Beisitzer), Niklas Hörburger (Jugendleiter), Maximilian Hörburger (Dirigent).

Nach den Auftritten beim Isnyer Kinderfest und dem Sommerabendkonzert im Kurpark planen die Musikanten der Musikkapelle Rohrdorf e. V. nun das Rohrdorfer Dorffest am 13. und 14. August auf dem Gelände der Firma Holzbau Butscher in Rohrdorf. Dazu sind in diesem Jahr auch die Musikanten der Patenkapelle aus Mauls (Südtirol) eingeladen, welche am Sonntag zum Festgottesdienst und Frühschoppen aufspielen. Am Samstagabend sorgen die Musikkapellen aus Gestratz, Kißlegg und Maierhöfen für gute Stimmung. Weitere Informationen gibt es unter www.mkrohrdorf.de.