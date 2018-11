Musik zum Advent mit Posaunen,Orgel und Alphörnern in St. Nikolai

Zur musikalischen Einstimmung in die Adventszeit spielt am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Nikolai-Kirche der Posaunenchor Isny unter der Leitung von Siegfried Leitermann. Kantorin Christina Dürr sitzt an der Orgel, auch das Allgäuer Alphornquartett stimmt mit ein.

Auf dem Programm stehen laut Ankündigung festliche Barockwerke und Orgelliteratur von Johann Sebastian Bach und anderen sowie alpenländische Weisen. Außerdem kommt eine Eigenkomposition für Alphorn und Orgel zur Uraufführung. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Foto: Posaunenchor isny/Gudrun geiger