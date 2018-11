Musik und Kunst bei der Isnyer Schlossweihnacht

Bei der Isnyer Schlossweihnacht können Besucher einen Weihnachtsmarkt mit Kulturprogramm erleben. Vom Mittwoch, 5., bis Sonntag, 9. Dezember, verführt der Weihnachtsmarkt mit seiner bezaubernden Atmosphäre, von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr, kündigt die Stadt an.

In den Hütten gibt es Kunsthandwerk aus der Region und Selbstgemachtes. Täglich wechseln die Handwerksvorführungen in der Remise. Im Schlosshof genießen Einheimische und Gäste zwangloses Zusammensein. Darüber hinaus gibt es regionale Spezialitäten und Leckereien aus den Partnerstädten, beispielsweise Lachs aus Finnland oder Raclette aus der Schweiz. Auf der Freilichtbühne im Schlosshof singen und spielen jeden Abend verschiedene Musikgruppen und Chöre, vom Kindergartenchor bis zur Jodlergruppe. Begleitend gibt es musikalische Darbietungen im Refektorium des Schlosses und den benachbarten Kirchen. Ein Höhepunkt ist das Weihnachtskonzert der Vivid Curls mit Hedwig Roth und Martina Noichl in der Kirche St. Georg und Jacobus. Ans Herz gewachsen ist den Isnyern das allabendliche Engelefliegen um 18.30 Uhr vom Abthaus. Das himmlische Postamt mit seinen Engeln und dem kindgerechten Programm wartet auf die Kleinen. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus.