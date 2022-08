Musik und Gebet Kids

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Kinder- und Jugendchöre traten am Sonntag, 24. Juli, unter der Leitung von Christian Schmid in der Kirche St. Maria in Isny auf. Der Kinderchor Isny, der Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick und die JuGo-Band Isny gestalteten gemeinsam den Gottesdienst mit dem Thema „Ich bin bei euch jeden Tag“. Die Gebete und Impulse brachte Pfarrer Edgar Jans ein.

Die 35 Sängerinnen und Sänger vom Grundschulalter bis ca. 25 Jahren sangen elf Lieder rund um das Thema Gottvertrauen. Besonders anregend und bewegend war der Lindenberg-Song „Wozu sind Kriege da?“, in dem Romy Segmehl einen Solopart übernahm.

Am Ende des Gottesdienstes war der langanhaltende und herzliche Applaus der zahlreichen Besucher nicht nur verdienter Lohn für die ausführliche Vorbereitung und die gekonnte Darbietung, er zeigte vor allem, dass die Chöre mit ihrem Singen die Herzen der Zuhörer berührt hatten.