„Musik & Gebet“ zum Thema Freundschaft

Bei einem Gottesdienst im Rahmen von „Musik & Gebet“ geht es am Sonntag, 17. Januar, um 18.30 Uhr in St. Maria in Isny um das Thema Freundschaft (in Zeiten von Corona). „Was ist Freundschaft?“, „Wie gelingt Freundschaft?“ und „Was macht echte Freunde aus?“ sind zentrale Fragen des Gottesdienstes. Johanna Rädler aus Eglofs, bekannt unter anderem durch ihre Stadel-Blues-Konzerte und vielfältige gesangliche Engagements, singt in Begleitung von Christian Schmid am Piano Lieder zu unterschiedlichen Facetten von Freundschaft. Dabei bringt die Sängerin unter anderem Lieder von Natascha Belingfield, Sarah Conner, Dionne Warwick und Carole King zu Besten. Diakon Jochen Rimmele gestaltet den Gottesdienst mit Texten, Gedanken und Gebeten. Anmeldungen sind bis Freitag 15. Januar, 12 Uhr, im Pfarrbüro Isny per E-Mail an KathPfarramt.Isny@drs.de oder unter Telefon 07562 / 971110 erforderlich.