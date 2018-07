Musical-Nacht im Kurhaus mit Hits und Evergreens

Mit Stimmen, die unter die Haut gehen, und farbenprächtigen Köstümen präsentieren internationale Stars bei der „Musical Night in Concert“ am Dienstag, 28. August, um 19.30 Uhr im Isnyer Kurhaus am Park ein aufregendes Programm, der Vorverkauf läuft bereits.

Das Starensemble wird dem Publikum laut Veranstalter durch ein gekonnt zusammengestelltes Programm eine Show voll neuer Hits und geschätzter Evergreens bieten. Dabei werden Ohrwürmer aus Musical-Klassikern wie West Side Story, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, König der Löwen oder aus anderen Disney-Shows wie Die Schöne und das Biest im Programm zu hören sein, auf die sich das Publikum freuen darf. Aber nicht nur die Zuhörer: Auch die Künstler freuen sich laut Ankündigung auf die Präsentation.

Hinzu kommen bekannte Songs aus der Film- und Fernsehwelt: Mean Girl, Dear Evan Hanson, Spongebob und andere Überraschungen. Und als kleiner, aber höchst spezieller Vorgeschmack wird Paramour zu hören sein, die einzige Broadway-Produktion des legendären „Cirque de Soleil“, der im April 2019 nach Hamburg kommt.