Museen haben am Sonntag freien Eintritt

Die städtischen Museen und die Appretur Isny stellen den Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, der vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen wird, unter einen gemeinsamen „textilen Nenner“. An beiden Standorten ist der Eintritt an diesem Tag kostenfrei.

Traditionelles Handwerk kann laut Mitteilung der Städtischen Museen Isny im Wassertor-Museum neu erlebt werden. Die Isnyer Leinwand sei in vergangenen Zeiten für ihre Qualität und Güte bekannt gewesen. Von 13 bis 17 Uhr steht Weberin Stefanie Jacobi für alle Fragen rund um Scherbrett, Kettbaum und Schussfaden bereit.

Exklusiv ab diesem Sonntag gibt es das vor Ort handgewebte „Isnyer Geschirrhandtuch“ zu kaufen. Außerdem erwartet die Besucher am Sonntag die neue Präsentation von zwei Ebenen im Museum rund um die aufwendige Bearbeitung der Flachsfaser, der Herstellung von Leinwand und den erfolgreichen Handel damit.

Im Jahr 1832 entstand die Appretur von C.U. Springer an der Stadtmauer, um die Leinen- und Baumwolltücher im eigenen Betrieb zu veredeln. Die Freunde der Appretur Isny laden ebenfalls von 13 bis 17 Uhr zu „Die Appretur, damals und heute“ ein. Von weitem schon begeistere die neue textile Installation außen am Gebäude und verweise auf die historische Nutzung des Gebäudes, heißt es.

Im Inneren werden Filmvorführungen im Dachgeschoss und Möglichkeiten zur Information und Austausch rund um die aktuelle Situation der Appretur angeboten. Um 15 Uhr wird Karin Uetz einen Rundgang durch die Appretur anbieten und aus ihrer historischen Bauforschung berichten. Kaffee und Kuchen im idyllischen Garten und im gemütlichen „Stüble“ runden das Programm ab.