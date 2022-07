„Mupf das Müllmonster“ von S. Bohne in der Stadtbücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hierzu haben wir gemeinsam mit den Kindern verschiedene Projekte gestartet. Ziel ist es, die Kinder nachhaltig in verschiedenen Bereichen zu sensibilisieren. Unsere derzeitigen Themenschwerpunkte sind „Müllvermeiden in der Kita“ und Partizipation „Wir alle“. Die Kinder haben in der täglichen Angebotszeit die Möglichkeit frei zu entscheiden, an welchem Projekt sie mitbestimmen und mitgestalten möchten.

Der Einstieg in das Müllprojekt: Hierzu haben wir drei Wochen lang den Verpackungsmüll vom täglichen Vesper gesammelt. In der Kinderkonferenz wurde gemeinsam das riesige Ergebnis betrachtet und in Teilen besprochen, wie wir weniger Müll produzieren oder Müll vermeiden können. Seit zwei Wochen begleitet uns „Mupf das Müllmonster“ von Susanne Bohne. Wir haben die Geschichte gehört, gelesen und gespielt.

Ein paar Kinder wollten unbedingt ihren eigenen „Mupf“ haben. Gesagt getan, Birgit Traut hat gemeinsam mit zehn Kindern „Mupfs“ aus Pappmaschee gestaltet. Während des Schaffens unterhielten wir uns darüber, dass viel mehr Menschen die schönen „Mupfs“ sehen sollen. Es wäre ganz wunderbar, die Müllmonster auszustellen.

Wegen unserer guten Zusammenarbeit mit Anette Schmied machten sich vier Kinder mit Annette Steybe auf den Weg zur Stadtbücherei. Frau Schmied und ihr Team waren begeistert und sagten spontan zu, die „Mupfs“ in der Kinderabteilung auszustellen. Bis zum 21. Juli können die Müllmonster dort noch bewundert werden.

Wir, das Familienzentrum St. Josef, möchten in Zukunft auch andere Themen aufgreifen und sind diesbezüglich schon mit der Steuerungsgruppe Fair Trade Town im Gespräch.