Müllabfuhr in Isny: Landkreis übernimmt zum 1. Januar

Mit Ablauf des Dezembers übernimmt der Landkreis Ravensburg die Zuständigkeit für die Müllabfuhr. Dazu hat er in der vergangenen Woche „’s Müllblättle“ mit wichtigen und hilfreichen Informationen an alle Haushalte in Isny verteilen lassen, teilt die Stadt Isny mit.

Die wichtigsten Neuerungen ab dem 1. Januar 2021: Die Papiertonne ist im gesamten Gemeindegebiet erhältlich (auf Antrag beim Landratsamt Ravensburg). Möglich ist eine kostenfreie Sperrmüllabfuhr im Jahr und eine kostenlose Grüngutabgabe im Wertstoffhof Weidach. Nähere Informationen zu diesen Punkten finden Interessierte auch online unter www.rv.de.

Wenn der Restmüllbehälter mal nicht ausreicht, werden auch wie bisher Zusatz-Abfallsäcke erhältlich sein. Diese können erworben werden bei Haushaltswaren Ott, Wassertorstraße 11, im Rewe Samuel Schönle, Lindauer Straße 6, bei Raiffeisen Bezug + Absatz eG, Leutkircher Straße 1, sowie in allen Ortsverwaltungen.

Müllbehälter mit Chip

Der Landkreis rechnet künftig neben einer Grundgebühr auch eine Leerungsgebühr ab. Dazu ist im Müllbehälter ein Chip eingebaut, der jede Leerung registriert. Dieser Chip ist in den bisher in Isny verwendeten Gefäßen bereits vorhanden. Deshalb werden die Behälter vom Landkreis übernommen und müssen nicht ausgetauscht werden.

Die von der Stadt Isny im Allgäu ausgegebenen Inkontinenzsäcke verlieren zum 1. Januar ihre Gültigkeit und dürfen nicht mehr zur Entsorgung von Inkontinenzmüll verwendet werden. Ab dem 4. Januar sind neue Säcke im Rathaus erhältlich.

Für Fragen steht das Bürgerbüro des Landkreises unter Telefon 0751/852345 oder per E-Mail an buergerbuero-ab@rv.de zur Verfügung.