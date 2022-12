MSC Isny ehrt Sportler und feiert 17 erste Plätze

Der MSC Isny hat nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder eine Sportfahrerehrung veranstaltet. Neben Gedenken an drei verstorbene Vereinsmitglieder wurden nochmals an die Erfolge der Mitglieder bei Motocross-, Enduro- und Classicrennläufen erinnert. Vorstandsmitglied Tilo Baumann freute sich insgesamt über 17 erste Plätze und an 89 teilgenommenen Veranstaltungen.

Albert Hartmann erreichte unter anderem bei der Classic Sonnenfeld den zweiten Platz. Robert Kempter war beim Ackercross Leutkirch und bei der Badischen Geländefahrt Mauer auf Platz sechs. Thomas Steybe belegte unter anderem Platz sechs bei „Rund um Uhrdorf“. Ewald Aigner, ein langjähriger sehr erfolgreicher Fahrer, konnte mit einigen ersten Plätzen bei Classicrennen punkten. Reinhard Sippl wurde beim Moped Rennen Kreuztal Dritter. Rudolf Prinz war bei Classic Enduroveranstaltungen oft in den Top-Ten zu finden. Bernd Schwarz konnte dort einige Plätze sogar ganz vorne verbuchen. Michael Frick hatte Platz zehn beim Ackercross Leutkirch in MX2. Leon Förstenhäusler war erfolgreich in der Motocross Südbayernserie mit Gesamtplatz 17. Sein Bruder Michael Förstenhäusler belegte Gesamtplatz sieben in der MX1-Gruppe der Südbayernserie und Gesamtplatz drei in MX-Jugendcup-open. Albrecht Roman, ein schneller MX1-Pilot, erreichte Platz sechs beim Ackercross Leutkirch. Christian Forderer war auch beim MX Masters, DM-Läufen und beim DJMV erfolgreich unterwegs und konnte bei einigen Motocrossveranstaltungen den ersten Platz erreichen. Mailo Linke, der erfolgreiche Jugendfahrer des MSC Isny gewann die Meisterschaft im DJMV der 85ccm Junioren und war auch im BW Cup gut dabei. Jonas Altenried zeigte sein Talent beim Alpencup und bei MYsportmystory. Und letztendlich Thomas Günther, ein langjähriger Endurofahrer, der immer ganz oben auf dem Stockerl zu finden ist.