MSC Isny ehrt seine aktiven Sportfahrer an der Haustür

Etwas ganz Besonderes ließen sich der erste Vorsitzende vom MSC Isny, Ferdinand Lanz, und der Sportleiter, Markus Altenried, in diesem Jahr einfallen. Die alljährliche Sportfahrerehrung konnte aufgrund der Coronapandemie leider nicht stattfinden. „Auch wenn es keine Sportfahrerehrung in diesem Jahr geben kann, lassen wir unsere Fahrer nicht im Stich“, sagt Ferdinand Lanz. Beide überraschten ihre aktiven Sportfahrer zuhause und überreichten ihnen einen großen Geschenkkorb voller leckeren Überraschungen mit einem attraktiven Umschlag. „Eine Finanzspritze kann jeder brauchen“, lacht Markus Altenried.

Viele Rennläufe wurden 2021 abgesagt, weil die Auflagen zur Durchführung eines Rennens für die Vereine nicht oder nur sehr schwer durchführbar waren. Trotzdem kann der MSC Isny mit 41 gefahrenen Veranstaltungen stolz auf seine Sportfahrer sein.

Die Motocross-, Enduro und Classicfahrer des im Jahre 1923 gegründeten Vereins, sind in allen Altersklassen vertreten. Der zurzeit jüngste erfolgreiche Motocrosser, Mailo Linke, fuhr in der 85ccm Klasse zwölf Rennen beim DJMV (Deutscher Jugend Motocross Verband), BW-Cup (Baden-Württembergische Jugend-Motocross-Meisterschaft) und bei MY Sport MY Story. Mailo war fast immer auf den vorderen Rängen zu finden. So auch Jonas Altenried, der Sohn des Sportleiters. Mit 15 Jahren stieg er schon auf eine 250ccm GasGas und nahm an sieben Rennen teil. Er startete beim KINI Alpencup, bei MY Sport MY Story, beim DJMV und beim Ackercross in Immenried. Auch Jonas erreichte vordere Plätze und kann sich über seine Erfolge in der stark frequentierten Klasse sehr freuen. Roman Albrecht, fuhr bei zwei Endurorennen erfolgreich mit. Fabian Kempter machte im Enduro Amtzell Klasse Expert Team von sich reden. Auch Christian Forderer, Bayrischer Meister und vierfacher Baden-Württembergischer Meister, startete auf drei Rennen für den MSC Isny erfolgreich.

Dabei war für ihn die Supercrossveranstaltung in Milano auf der EICMA sicher die größte Herausforderung, die er mit Bravour absolvierte. Albert Hartmann, ein Classic- und Endurofahrer war bei seinen vier Rennen zweimal ganz vorne mit dabei. Auch Bernd Schwarz ließ es sich nicht nehmen an fünf Rennen zu starten. Der Classic- und Endurofahrer konnte in Ölmühle sogar den zweiten Platz erreichen. Ein weiterer erfolgreicher Fahrer, Rudolf Prinz, bestritt fünf geglückte Rennen bei Classicveranstaltungen. Auch Thomas Steybe startete in dieser Kategorie zweimal bei Classicrennen erfolgreich.