„Mount-Dethleffs“: Letzter Gewinnspiel-Tag

Diesen Dienstag, 30. April, endet die „Schätzfrist für Mount Dethleffs“ – genauer gesagt das Gewinnspiel des Isnyer Reisemobil- und Caravanherstellers auf dessen „Facebook“-Seite. Dort wird gefragt: „Wann schmilzt der Mount Dethleffs?“ Wer das genaue Datum trifft, zu dem die letzten Reste des riesigen Schneebergs auf dem Firmengelände, der vom Winter übrig geblieben ist, verschwunden sind, kann fünf Tage in einem Reisemobil gewinnen. Zur Verfügung gestellt wird es von der Isnyer Schwesterfirma „McRent“ und kann mit einem regulären Pkw-Führerschein gefahren werden.

Inzwischen sieht der Mount Dethleffs wie ein tatsächlicher Berg aus, da der Schnee komplett von Dreck und Geröll bedeckt ist. Dethleffs-Marketingleiterin Anita Lorenscheit berichtete, dass bis diesen Montag 791 Facebook-Nutzer einen Tipp abgegeben haben und das Gewinnspiel außerdem 69 Mal geteilt wurde. Die „optimistischste“ Schätzung zur Schneeschmelze sei aktuell der 13. August 2020, erklärt Lorenscheit weiter – versehen mit einem gedanklichen Ausrufezeichen hinter der über einjährigen First. Und mit einem Schmunzeln ergänzt sie: „Alle, die vor dem 30. April getippt haben, sind schon mal raus.“

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter, der auf dem Weg zur Arbeit im Rathaus jeden Tag am Mount Dethleffs vorbeifährt, werde erst am Dienstag tippen, verriet Lorenscheit außerdem. Auf Nachfrage der SZ erklärte dieser am Montagabend, er spekuliere auf den 1. Oktober 2019.

Wenn’s da mal nicht schon wieder zu schneien begonnen hat – soll im Allgäu zu diesem Datum durchaus auch schon vorgekommen sein...