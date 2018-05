Motorsportler im Kreuzthal

Ein dreifaches Jubiläum steht bei Motorsportclub Kreuzthal (MSC) an. Der Verein feiert 20 Jahre ADAC-Alpenpokal-Trial im Kreuzthal, das zehnte Extrem-Moped-Enduro-Rennen und seinen eigenen Club-Geburtstag: Der MSC Kreuzthal wird heuer 35 Jahre alt. Deshalb ist am Motorsportwochenende (MoWo), Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, einiges geboten.

Als Belohnung für die jahrelange Arbeit als Veranstalter des Motorsport-Wochenendes erhielt der MSC vom Bayerischen Motorsportverband (BMV) das Prädikat als Ausrichter von zwei Prädikatsläufen zur Bayerischen Trial-Meisterschaft, teilt der Verein mit. Daher rechnet der MSC mit mehr Fahrern als sonst. Neu ist dieses Jahr auch, dass neben den normalen Schwierigkeitsklassen im Trial auch die Klasse 1 an den Start gehen darf. In der Klasse 1 starten Trial-Fahrer, die so gut sind, dass sie an internationalen Rennen und Meisterschaften teilnehmen dürfen.

Am 26. Mai ist Start des Trials bereits um 9 Uhr, das Ende wird gegen 14.30 Uhr sein. Nur eine halbe Stunde später wird das Extrem-Moped-Enduro gestartet von Ehrengast Thomas Kreuzer (Kempten), Fraktionsführer der CSU im Bayerischen Landtag. Er besucht erstmals das MoWo des MSC. Rund 50 Teams gehen für drei Stunden auf den Rundkurs im Kreuzthal.

Am 27. Mai startet das Motorradtrial um 9.30 Uhr, der Vorstand des MSC Kreuzthal, Urbantat Thomas, rechnet mit je 300 Teilnehmern am MoWo und zahlreichen Zuschauern, die das Spektakel verfolgen.

Ein Infostand mit einem Testgelände für das Projekt E- Mobilität „Der Zeit voraus“ des BMV wird aufgebaut. Kinder und Jugendliche können hier ausprobieren, wie sich eine Trialmaschine mit Elekroantrieb fährt. Die Siegerehrungen finden im Festzelt des MSC Kreuzthal statt. Veranstaltungsadresse ist: Im Eschachtal 89, 87474 Kreuzthal/Buchenberg. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.