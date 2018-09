Motorroller-Fahrer stürzt bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und rund 5000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der Landesstraße 318. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-jähriger Motorroller-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße von Isny kommend in Richtung Leutkirch und wollte nach links in Richtung Schwanden abbiegen. Er blinkte ordnungsmäßig, eine hinter ihm fahrende VW-Fahrerin übersah ihn aber und als sie überholen wollte, krachte sie in den Motorroller. Der Motorroller-Fahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht.