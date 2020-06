Motorradfahrerin streift Auto

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Allmisried und Beuren hat am Donnerstagnachmittag eine Motorradfahrerin ein entgegenkommendes Auto gestreift. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 57-Jährige gegen 16.35 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Beuren. In der Rechtskurve vor dem dortigen Sportplatz kam ihr ein Toyota entgegen. Weil die Motorradfahrerin in der Fahrbahnmitte fuhr, streifte sie das Auto, hielt danach an und stürzte im Stehen auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall zog sich die Frau eine leichte Verletzung zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro, am Auto von rund 3000 Euro.