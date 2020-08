Motorradfahrer verletzt sich schwer

Auf der Kreisstraße 8014 zwischen Eisenharz und der Landesstraße 265 (Kreuzbühl) ist am Mittwoch kurz nach 11 Uhr eine Harley-Davidson nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der 26-jährige Fahrer stürzte in der angrenzenden Wiese und verletzte sich schwer, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.