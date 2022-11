Moorschutz ist Klimaschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Besucherstrom, der sich ins zweite Obergeschoss der Stadtbücherei Isny ergoss, wollte nicht enden. Bis auf den hintersten Platz drängten sich interessierte Zuhörer. Was hat es auf sich, mit den Mooren in Isny, insbesondere dem kleinen Schwandener Moor? Vor eineinhalb Jahren wurde mit der Wiedervernässung begonnen, das Moor in seinen Urzustand zurückversetzt.

Annette Schmid, Leiterin der Bücherei, begrüßte die Anwesenden im „Büchermoos“, Das Obergeschoss soll ein Spiel-, Lese- und Erlebnisbereich werden, angelehnt an die Moorlandschaften rund um Isny. Genau der richtige Ort für die gelungene Präsentation des Landschaftsarchitekten Erhard Bolender und des Fotografen Heinz Bucher. Finanziert wurde das Projekt durch das Netzwerk des Rotary Clubs Deutschland. Durch das Zusammenwirken von Fachleuten, Handwerkern und Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzten, entstand dieses besondere Projekt mit großer Wirkung. Moore speichern mehr erdgebundene Kohlenstoffe als alle Wälder der Erde zusammen.

Im Namen der AG Natur und Biodiversität Isny bedankte sich Petra Eyssel bei allen Anwesenden. Die Spenden für die Präsentation werden ins „Büchermoos“ fließen. Wer sich für Moore einsetzen möchte, kann beim Einkauf auf torffreie Blumenerde achten. Lebensräume für Pflanzen und Tiere bleiben somit erhalten und Treibhausgase werden gebunden.