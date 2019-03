Monika Bareth seit 40 Jahren in Ortsverwaltung Beuren

Seit 40 Jahren arbeitet Monika Bareth in der Ortsverwaltung Beuren. In einer Feierstunde dankten ihr Bürgermeister Rainer Magenreuter und Ortsvorsteherin Silvia Ulrich für ihren treuen Dienst.

Zwei Ortsvorsteherinnen und drei Ortsvorsteher hat Monika Bareth in Beuren „ausgehalten“, wie Bürgermeister Magenreuter laut Pressemitteilung bei der Ehrung scherzte. Seit 1979 ist sie für die Ortsverwaltung tätig. In den Anfangsjahren musste Monika Bareth morgens erst den Kachelofen mit Holz befeuern, tippte noch auf der Schreibmaschine und fertigte das Ortsblättle mit Matrizen. Heute koordiniert sie beispielsweise die Hallen- und Vereinsraumbelegung mit einer speziellen Software, wie Ortsvorsteherin Ulrich ausführt. Standesamtliche Aufgaben nahm Monika Bareth von Anfang an wahr, seit 2012 darf sie auch Trauungen vornehmen.

„Was würden wir ohne dich tun?“, so die rhetorische Frage von Ortsvorsteherin Ulrich, mit der sie die Unentbehrlichkeit der Ortschaftssekretärin verdeutlichte. Bei ihr laufe alles zusammen, was die Ortschaft betreffe. Die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung betonen beide. Sie sei unverzichtbar in Beuren, habe einen guten Draht und eine gute Verbindung zu den Bürgern, „die Beurener kommen mit allen Wehwehchen in ihr Büro“, lobte der Bürgermeister. Der gute Draht zeigt sich auch im ehrenamtlichen Engagement von Monika Bareth, die unter anderem in der Kulturgemeinde sehr aktiv ist. Personalratsvorsitzende Silvia Kahl dankte im Namen des Personalrats und persönlich als Kollegin. „Ich bin so oft froh an Dir“, betonte sie. Gemeinsam besuche man Standesamtstagungen.

Zur Feierstunde waren auch die beiden Mitarbeiter des Ortbaubetriebshofes Rudolf Dilger und Leonhard Schwenk gekommen. „Meine wichtigsten Kollegen“, betonte Monika Bareth.