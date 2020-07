Mofafahrer verschwindet nach Auffahrunfall in Isny

An der Einmündung des Bufflerweges in die Maierhöfener Straße ist am Montagabend ein Mofa auf ein Wohnmobil gefahren. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der jugendliche Mofafahrer anschließend aus dem Staub.

Gegen 18.20 Uhr setzte eine 23-jährige Frau mit ihrem Campingbus etwas zurück, weil sie vom Bufflerweg aus zu weit in die Einmündung hineingefahren war. Der Fahrer des von hinten kommenden Mofas erkannte die Situation scheinbar zu spät und prallte gegen das Wohnmobil. Ohne sich um die dadurch entstandenen Kratzer an dem VW-Bus zu kümmern, fuhr der Jugendliche weiter. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07522 / 9840.