Modeschmuck aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 1.15 Uhr und 8.30 Uhr in ein in der Dengeltshofener Straße in Isny abgestelltes Auto eingebrochen und hat daraus einen Karton mit Modeschmuck gestohlen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, habe der Schmuck nur einen geringen Sachwert, wohingegen am Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden ist. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 in Verbindung zu setzen.