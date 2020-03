Moderne Antike endet im Dialog mit dem Künstler

Die Ausstellung des Münchener Bildhauers Christoph Bergmann in der städtischen Galerie im Schloss Isny hat am Sonntag mit einer gut besuchten Dialogführung geendet. Wie Isny Marketing mitteilt, führte die Schau in Isny verschiedene Werke Bergmanns mit einzelnen Antiken aus der Sammlung Friedrich Hechelmanns in einer Gegenüberstellung zusammen. Diese verdeutlichte dem Betrachter eindrücklich die Rezeption der antiken Formen in Bergmanns Oeuvre. Nicht nur seine Skulpturen veranschaulichten dies, sondern auch die vorausgehenden Holzmodelle und Zeichnungen. Begleitet von der Kuratorin des Kulturbüros Isny, Elisabeth Olberz, bot der Künstler einen intensiven Einblick in sein Schaffen und den Entstehungsprozess seiner modernen Mischwesen.

Bergmanns Skulpturen entstehen laut Mitteilung in einem langwierigen Prozess. Stück für Stück fügt er sie aus einzelnen kleinen Aluminiumblechen zusammen. Für den Bau einer seiner überlebensgroßen Skulpturen plant er circa ein Jahr Zeit ein, so der Künstler.

Nächstes Projekt: Skulptur für den Außenraum

In der Gestaltung der Skulpturen spielt der gelernte Schreiner mit Themen wie Geschwindigkeit, Dynamik, Bewegung und Fortschritt. Ein Großteil seiner Figuren vereinen antike Torsi mit Formen aus der modernen Forschung und Technik. Die in der Antike nur zum Teil als Fragment erhaltenen Plastiken sind für den Künstler besonders spannend, da sie große geistig-visuelle und schöpferische Entfaltungsmöglichkeiten in der Übertragung auf die eigenen Figuren bieten. Christoph Bergmann ist, so sagt er selbst, ein Kind seiner Zeit. 1959 in Breisach am Rhein geboren, beschäftigt er sich in seinem Werk nicht nur häufig mit politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen, sondern wählt aus diesem Grund auch den Werkstoff Aluminium, der sinnbildlich für die Stromlinienästhetik und damit im übertragenen Sinn auch für seine Generation steht.

Als nächstes großes Projekt plant Bergmann laut Mitteilung eine Skulptur für den Außenraum. Die Isnyer Ausstellung zeigte bereits ein kleines Modell des „Achill“, das innerhalb der Laufzeit im großen Format in Breisach in Beton zur Ausführung kam. Insgesamt, so Bergmann, möchte er mehr Plastiken für den Außenraum entwickeln, da nur wenige Interessenten und Käufer in ihren Wohnungen für seine großen Werke einen Platz finden.