Modelleisenbahn fährt im Schlosshof

Seit neun Jahren kommt Martin Arnold aus Stuttgart mit seiner Modelleisenbahn auf die Isnyer Schlossweihnacht. Auch dieses Jahr dreht sie ihre Runden von Freitag bis Sonntag, direkt neben dem großen Christbaum.

Der Zug hat Süßigkeiten für Kinder und „Kesselwasser“ für die Großen zum Aufwärmen an Bord. Wer die große Glocke drei Mal läutet, wirft Geld in ein Säckchen und darf sich an einem Wagon bedienen. „Das Geld geht an den Förderkreis krebskranker Kinder“, erklärt Arnold.

Dass er sich auf Isny freut, daraus macht er kein Geheimnis: „Meine Frau ist von hier, und in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun, ist das Beste was es gibt“, das Allgäuer Publikum sei von Anfang an begeistert mit dabei gewesen.

Die große LGB-Eisenbahn fährt auf zwei Ebenen, einige Freunde hatten noch Züge und Schienen aus Kindertagen im Keller. „Zu schade, um dort rumzuliegen“, fand der begeisterte Bastler. So entstand das Modellbau-Projekt, von Anfang zum Spendensammeln für einen guten Zweck gedacht.

Speziell für Isny gibt es auch einen Zug mit Sonderwagen. Die Anlage haben Arnold und seine Mitstreiter auf Augenhöhe für Kinder gebaut, denn um die gehe es ja. Thema ist in diesem Jahr der Wilde Westen. „Wer nach mir Ausschau hält, ich bin der Indianer“, sagt Arnold.