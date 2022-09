Mobilitätszentrale präsentiert Ausflugsflyer und Lastenrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mobilitätszentrale war im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche auf dem Wochenmarkt in Isny. Lena Klause, Franz Hiemer und Marion Kolb (von links) standen für Fragen zur Mobilität zur Verfügung und hatten auch wieder Ausflugsflyer dabei. Mit am Stand war das E-Lastenrad. Dieses kann in der Mobilitätszentrale im Kurhaus ausgeliehen werden. Infos und Anmeldung unter Telefonnummer 07562/ 9735403 oder per Mail an info@mobizentrale-isny.de.