Mobilitätszentrale Isny ist gefragt

Seit zwei Jahren gibt es die Mobilitätszentrale im Kurhaus in Isny mit Fahrkartenschalter. Die Statistik aus den beiden Jahren zeigt, wie gut dieser Schalter ankommt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Sachbereichsleiterin Marion Kolb und Birgit Hochlenert, die Hauptansprechpartnerin am Fahrkartenschalter, fühlen sich von der Statistik bestätigt: Die Einrichtung wird sehr gut angenommen und ist für Isny ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur. Auch wenn die Pandemie anfangs nicht unbedingt die idealen Startbedingungen zu bieten schien, war der Schalter von Anfang an in Betrieb. Mit 108 Kundenanliegen startete man im Januar 2021 und steigerte sich in den folgenden Monaten stetig, bis auf 398 im September. 2868 Kundenanfragen waren es insgesamt, davon allein 1358 Fahrkartenverkäufe.

2022 waren es 4146 Kundenanfragen und damit ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auffällig ist, dass nur 455 davon telefonische Anfragen waren, 3696 gingen persönlich ein. „Das zeigt, dass den Menschen der direkte Kontakt sehr wichtig ist“, sagt Marion Kolb dazu. Das habe sich trotz Corona schon 2021 mit 2198 persönlichen Anfragen beobachten lassen. „Das ist unser Plus gegenüber den Bahnhöfen Wangen und Leutkirch, wo nur Videoberatung möglich ist“, ergänzt Birgit Hochlenert. „Ich merke jeden Tag, wie sehr die persönliche Ansprache geschätzt wird.“ Auch Ärger, den sie abbekommt, lasse sich so leichter entschärfen.

2563 Fahrkartenverkäufe gab es 2022, mit 476 Verkäufen war der Mai der Spitzenmonat. 197 Angebotserstellungen(2021: 224) und 792 Auskünfte (2021: 586) zu Bus- und Bahnverbindungen waren 2022 zu verzeichnen.