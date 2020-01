Mittelamerika in der Eisdiele

Rupert Barensteiner präsentiert am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr eine audiovisuelle Show über Mittelamerika im Eiscafe „Soravia“, Wassertorstraße 13, in Isny. Die live kommentierte Fotoshow zu einer Rundreise führt laut Mitteilung durch den Süden Mexikos, durch Guatemala, Honduras und Belize und an atemberaubende Strände in der Karibik. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und Platzreservierung möglich unter Telefon 07562 / 9752673. Foto: Rupert Barensteiner