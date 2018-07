Mittagstafel in der Espantorstraße

Zu einer „langen Jubiläumstafel“ in der Espantorstraße lädt der Tafelladen – im Bild Stefanie Banikowski, Elvira Goeres, Coordinatorin Susanne Pfeffer und Janette Diebolder (v. l.) stellvertretend für die rund 30 Ehrenamtlichen – die Isnyer Bevölkerung ein.

Für Essen und Trinken ist am Freitag, 20. Juli, ab 12 Uhr rundum gesorgt. Seit Juli 2008 leisteten Helfer unzählige Stunden für Menschen in Not, zahlreiche Sponsoren, Spender und Partner vor Ort unterstützen die Tafel. Mit dem Mittagstisch zum zehnten Geburtstag solle gefeiert und für Unterstützung und Engagement gedankt weden, erklärt Ehrenamtskoordinatorin Pfeffer. Musikalisch umrahmt wird das Mittag-essen von der Band „MiLor“ der Musikschule Mulach und der „Iftin-Group“. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Foto: Schmid