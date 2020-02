Mittagsmusik am Bösendorfer Flügel im Kurhaus am Park

Die Konzertreihe „Mittagsmusik am Bösendorfer“ geht weiter mit dem Konzert am 16. Februar, um 15 Uhr, im Foyer des Kurhauses am Park in Isny. Gestaltet wird die Mittagsmusik von Hans-Christian Hauser und Marioara Trifan. Wie Isny Marketing mitteilt, besteht das Programm des Konzerts aus: Ludwig van Beethovens „Phantasie H-dur, op. 77“, „Bagatellen, op. 126, Nr. 1 G-dur, Nr. 4, h-moll und Nr. 6, Es-dur“ sowie die „Sonate f-moll, op. 57“ auch bekannt als „Appassionata“. Der Bösendorfer Flügel des Kurhauses mit seinem Klangfarbenreichtum steht laut Mitteilung bei der Mittagsmusik erneut im Mittelpunkt. Das Konzert ist kostenfrei. Kleine Spenden zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe sind willkommen.