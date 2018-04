„Vereine sind ein wichtiges Konstrukt für den Zusammenhalt in der Gesellschaft“, hat Hans-Jörg Hübner, Vorsitzender des TV Isny, eine Schweizer Studie zitiert. Sie seien der „Kitt“, der alles zusammenhalte, leitete er die Mitgliederversammlung in der Aula des Gymnasiums am Freitagabend ein. Auf der anderen Seite werde es wegen bürokratischer Hürden immer schwerer, einen Verein in der Größe des TV Isny zu leiten. Ohne die Geschäftsstelle, besetzt mit Gudrun Geiger und Alexandra Illig, sei es gar nicht vorstellbar.

„Die Mitgliederzahlen weisen nach oben. Wir hatten zum Stichtag 556 weibliche und 526 männliche Mitglieder“, zeigte Hübner in seiner Präsentation. Der TV Isny biete neben dem Abteilungssport auch zahlreiche Kurse in den Bereichen Gesundheitskurse, Sportkurse, Yoga, Mama-Fitness und neu ab 2018, „Rope-Skipping“ und „Babys in Bewegung“ an. Alle Kurse seien auch von Nicht-Mitgliedern jederzeit belegbar.

Breit aufgestellter Verein

Die Jahresrückblicke der einzelnen Abteilungen durch die jeweiligen Leiter spiegelten nicht nur die Vielseitigkeit des Vereins wider, sie machten durch Videosequenzen, Bilder, sportliche Einlagen und sogar einem selbstkomponierten Lied den Abend sehr unterhaltsam. Eines hatten sie außerdem gemeinsam: Zusammen mit den Partnerstädten Andrychow und Notre-Dame-de Gravenchon finden bei gegenseitigen Besuchen oft sportliche Wettkämpfe statt.

Die Ju-Jutsu-Abteilung trainiert laut Bericht dreimal in der Woche, und es seien einige Gürtelprüfungen abgenommen worden. Der Einstieg für viele TV-Mitglieder sei die Ballspielschule, die schon die Kleinsten an alle Ballspielarten heranführe. „In der Übungsstunde trainieren wir immer mit Hand, Fuß und Schläger“, erklärte Katharina Schrade das Konzept. In den Abteilungen Basketball und Volleyball sei derzeit der Spielbetrieb in einigen Mannschaften nicht oder nur eingeschränkt möglich, da zu wenige Mitglieder da seien. Konzepte zur Nachwuchsgewinnung würden derzeit diskutiert und umgesetzt.

Markus Metzler aus der Handballabteilung habe dagegen derzeit genügend aktive Spieler in allen Altersklassen. Seit 2011 konnte er nach eigenen Angaben einen Zuwachs von 168 auf 215 Mitglieder verzeichnen. Zusammen mit der Turnabteilung sei die Handballabteilung eine der größeren des TV Isny.

Termine für das Sportabzeichen

Die Leichtathletik-Abteilung konnte zusammen mit der Triathlon-Abteilung auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Monika Mandl berichtete von einem voll ausgebuchten Tag mit 84 Teilnehmern beim Ablegen des Sportabzeichens. Dieses Jahr seien dafür zwei Termine im Juni und September vorgesehen. Ein weiteres Datum für den Kalender: Der Schwarze-Grat-Berglauf findet in diesem Jahr am 23. September statt.

Leichtathletik-Trainerin Heike Monzillo wurde Europameisterin im Weitsprung und Vizemeisterin im Hochsprung. Eine Diaschau zeigte, vor welchen Herausforderungen Triathleten stehen. Hautnah durften die Abteilungsleiter genau das erleben. Sie wurden von Schrade aufgefordert, eine Runde in der Mensa zu laufen. Die Schuhe mussten sie allerdings erst ablegen. Dann hieß es Schuhe an – laufen und den eigenen Stuhl wiederfinden. Disqualifiziert wurde Hübner unter allgemeinem Gelächter wegen eines Regelverstoßes.

Die Turner hatten letztes Jahr 454 Mitglieder in verschiedenen Disziplinen, bei denen die Grundlagen in der „Turnschule“ für Kinder gelegt werden. Dieses Jahr neu ist ein „Rope-Skipping-Kurs“ im Programm. Höhepunkt der Abteilungsberichte war der „Badmintonblues“ – ein selbst komponierter und gesungener Song über Freud und Leid, Nachwuchs, Trainingszeiten und Erfolge im Badminton.