Mitgliederversammlung beim TV 1846 Isny

Dieses Jahr konnte die Mitgliederversammlung des TV Isny unter einigermaßen normalen Bedingungen in der Grundschule im Siloah abgehalten werden. Nach der Begrüßung ging der Vereinsvorsitzende Hansjörg Hübner auf die Entwicklung und Schwierigkeiten der Vereine ein.

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb konnte erst wieder im Verlauf des Jahres - oft noch mit Einschränkungen verbunden - aufgenommen werden. Die negativen Folgen der Coronakrise für den Vereinssport und die Auswirkungen auf die Volksgesundheit werden allmählich sichtbar. Die bei den meisten Vereinen zurückgegangenen Mitgliederzahlen machen sich zum Glück beim TV Isny nicht so stark bemerkbar.

Die nachfolgenden Berichte aus den Abteilungen gaben einen anschaulichen Einblick in die verschiedenen Sportarten. Allerdings wurden hier deutliche Unterschiede bei den Aktivitäten und dem Wettkampfgeschehen sichtbar, was durchaus auch mit der „Politik“ der verschiedenen Verbände erklärt werden kann.

Bei der Ehrung verdienter Vereinsmitglieder wurde Ralph Hoffmann, Abteilung Basketball, für seine Leistung beziehungsweise sein ehrenamtliches Engagement mit der TV Isny Ehrennadel in Bronze und Präsent bedacht. Durchaus als Überraschung überbrachte Helmut Fischer als Vertreter des Sportkreises Ehrennadeln des WLSB in Silber, Urkunden und Präsente. In einem jeweiligen kurzen Rückblick würdigte er die langjährige engagierte Vereinsarbeit von Monika Mandl, Markus Metzler und Hansjörg Hübner.

Der Finanzbericht - vorgetragen durch Alexandra Illig - zeichnete wie in den Vorjahren eine erfreulich positive Entwicklung auf. Das Ergebnis der Kassenprüfung - erläutert durch Hansjörg Gruber - attestierte eine einwandfreie Kassenführung, so dass die beantragte Entlastung einstimmig ausgesprochen werden konnte. Peter Clement überbrachte in diesem Zusammenhang auch im Namen der Stadt Isny den Dank an den Verein und betonte den unschätzbaren Stellenwert der Vereine für die Gesellschaft.

Schließlich standen turnusgemäß die Wahlen der Referenten in der Vorstandschaft und der Beisitzer im Vereinsrat an. Einstimmig wurden Hiltrud Gruber, Maike Westhäusser, Monika Mandl in ihrem Referat bestätigt, Ute Eling neu dazu gewählt. Als Beisitzer wurde Margret Wiedemann im Amt bestätigt und Julian Constantin neu gewählt. Hansjörg Hübner schloss die Veranstaltung und verweist auf die „Multi-Sports-Challenge“ am 2. Juli für jedermann.