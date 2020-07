Mitarbeiter der Stadt werden geehrt und verabschiedet

Die Stadt Isny hat verdiente Mitarbeiter geehrt, teilt sie jetzt mit. Giuseppina Heinesei in den Ruhestand verabschiedet worden, Brigitte Vochezer und Manfred Beschler feierten Dienstjubiläen.

„Drei besondere Leute“ gelte es zu ehren, die sehr lange Zeit stets an der gleichen Stelle beschäftigt waren, im Dienst der Schulen, so Bürgermeister Rainer Magenreuter. Er dankte für die langjährige Treue und überreichte Geschenke der Stadt. Knapp 34 Jahre hat Giuseppina Heine im Reinigungsteam des Schulzentrums ihren Dienst getan, mit Humor und guter Laune, wie der Bürgermeister bestätigte.

Brigitte Vochezer und Manfred Beschler wurden für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Brigitte Vochezer arbeitet ebenfalls im Reinigungsteam der Schulen und ist in der Grundschule am Rain tätig, derzeit in Siloah. Manfred Beschler ist Hausmeister am Gymnasium. Er habe einiges an Bautätigkeit mit gemacht und dabei viel geleistet. Personalratsvorsitzende Silvia Kahl wünschte Giuseppina Heine alles Gute für den Ruhestand. Sie dankte Brigitte Vochezer und Manfred Beschler für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit.