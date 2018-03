Mit vollem Einsatz in Oberstdorf

Extreme Wetterbedingungen, 100 Teilnehmer, rund 50 Helfer und zufriedene Funktionäre des Deutschen Skiverbandes (DSV): So lässt sich eins der wichtigsten sportlichen Ereignisse im deutschen Skisprung und in der Nordischen Kombination zusammenfassen. Der Wintersportverein Isny (WSV) hat am vergangenen Wochenende in Oberstdorf das Finale im Jugendcup/Deutschlandpokal in Spezialsprung und Nordischer Kombination (NK) ausgerichtet. An drei Tagen zeigten die Athleten der Jugend, Junioren und Herrenklasse in der herrlichen Bergkulisse von Oberstdorfs ihre Bestleistungen. Auf der 95-Meter-Schanze in der Audi-Arena bestaunten Zuschauer Weiten von bis zu 108 Meter und feuerten im Langlaufstadion im Ried bei strahlendem Sonnenschein die Läufer an.

Für den WSV Isny startend, erreichte Leo Maus in der Jugendklasse 15 in der NK-Wertung den ersten Rang vor dem Buchenberger Jakob Schupp. Agnes Reisch vom WSV Isny freute sich in der Damenklasse im Spezialspringen über den Sieg.

WSV Isny wichtiger Ausrichter für den DSV

„Für den WSV Isny war nach dem Schülercup-Finale vergangenes Jahr die Ausrichtung dieses Wettkampfes eine noch größere Herausforderung, und uns ist die Belastung eines jeden Einzelnen bewusst“, erklärte Vorstand Tom Maus. Ob Wettkampfleitung, Präparierungs-Team für die Schanze, Helfer im Langlaufstadion oder Bewirtung – überall waren die Mitglieder des WSV Isny im Einsatz. „Bei teils unvorhersehbaren Wetterbedingungen mit Extremen wie Wind, Schnee und Temperaturen von minus bis plus zehn Grad war die Organisation und Einteilung der Helfer wirklich äußerst schwierig“, blickt Maus zurück. Doch er stellte auch die Bedeutung einer solchen Veranstaltung für den Verein klar. Der DSV sei froh, auf die jahrelange Ausrichter-Erfahrung des WSV zählen zu können.

„Dadurch stellt sich unser Verein dar, und wir sind bei der Verteilung von Zuschüssen präsent“, verdeutlicht Maus. Der ehrenamtliche Einsatz komme direkt den Mitgliedern zugute, sei es, dass dadurch die Startgelder für Isnyer Athleten bei Wettkämpfen bezahlt oder die Vereinsbusse finanziert werden können. Außerdem müsse das große Projekt „Schanzenerneuerung“ am Hasenberg in Großholzleute in die finanzielle Aufmerksamkeit der Landesverbände gerückt werden.

Sportlicher DSV-Leiter in Oberstdorf

In der Oberstdorfer Audi-Arena und im Ried-Stadion wimmelte es von Kadersportlern und Funktionären in der dunkelgrünen Einkleidung vom „Team Germany“. Gerade aus Pyeongchang zurückgekehrt, war auch Horst Hüttel, sportlicher Leiter des DSV für die Disziplinen Nordische Kombination und Skisprung vor Ort. Mit Wettkampf-Sprecher Michael Loskarn plauderte er über die Erlebnisse und sportlichen Höhepunkte der Olympischen Winterspiele.

Der Deutschlandpokal ist eine aus zwei Sommer- und vier Winterwettkämpfen bestehende Wettkampfserie. Sie dient unter anderem der Vorbereitung der Sportler auf die internationalen Wettkämpfe. „Für den DSV sind Stützpunkte wie der WSV Isny, die mit solchem Engagement an die Veranstaltung dieser wichtigen Wettkämpfe herangehen, von extremer Wichtigkeit“, unterstrich Horst Hüttel in Oberstdorf.