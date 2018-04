Mit Pistole hantiert

Offensichtlich der Gefährlichkeit ihres Tuns nicht bewusst waren sich ein 14-Jähriger und dessen Begleiter im Alter von 17 bis 32 Jahren, die am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr beim Hantieren mit einer Pistole in einer Parkanlage in der Straße „Unterer Grabenweg“ beobachtet worden waren. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Bei der Überprüfung der Gruppe gab sich der 14-Jährige als Besitzer der Pistole zu erkennen, die sich als Spielzeugwaffe herausstellte. Mit Einverständnis des Jungen wurde die Waffe sichergestellt, um diese vernichten zu lassen.