Mit Lkw kollidiert: Fußgänger schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 37-jähriger Fußgänger erlitten, der am späten Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 318 im Bereich einer 70er-Zone von einem Lkw mit Anhänger erfasst worden ist.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Mann dabei, an einer Querungshilfe die Straßenseite zu wechseln und stand bereits auf der Insel in der Fahrbahnmitte, als er trotz des herannahenden Lkw aus bislang unbekannter Ursache weiterging.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Der Fußgänger wurde von dem Lastwagen erfasst, schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

Der 51-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt, den Sachschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Gutachter hinzugezogen, weswegen die L 318 während der Unfallaufnahme kurzzeitig auch gesperrt werden musste.