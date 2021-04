Mit Kulturgutschein das Kulturangebot in Isny genießen

Um die Vorfreude auf kulturelle Veranstaltungen zu wecken, gibt es den Kulturgutschein für Isnyer Kulturveranstaltungen. Das teilt das Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH mit. Wenn Veranstaltungen wieder möglich sind, kann demnach aus dem umfangreichen und vielseitigen Kulturangebot in Isny gewählt werden.

„Kultur(-gutscheine) schenken und Vorfreude wecken!“: Unter diesem Motto bietet das Kulturbüro der Isny Marketing GmbH den Kulturgutschein über das Ticketvorverkaufssystem Reservix an. Dieser könne für die Kleinkunst-, Konzert- und Theaterreihe „Zwischentöne“ oder die klassische Konzertreihe „Klavier plus“ eingelöst werden kann. Darüber hinaus kann er auch für Veranstaltungen in Isny genutzt werden, bei denen die Tickets über Reservix verfügbar sind. Den Kulturgutschein gibt es für 20, 30 und 50 Euro oder einen beliebig bestimmbaren Wert. Erhältlich ist der Gutschein in der Isny Info im Hallgebäude oder online über den Ticketshop isny.reservix.de. Mit der Option „Print-at-Home“ können der Gutschein zu Hause ausgedruckt werden, heißt es abschließend.

Informationen gibt’s unter www.isny.de/kulturgutschein oder bei den Mitarbeitern der Isny Info unter der Telefonnummer 07562 / 9999050 sowie E-Mail an info@isny-marketing.de