Mit Kelch, Seil, Dornenkrone und Kreuz

Das Osterfest der Christen hat eine lange Vorgeschichte. Dem wollte Pfarrer Stefan Ziegler gemeinsam mit dem Kinderkirchteam der Nikolaigemeinde den Kindern mit ihren Eltern, mit Oma und Opa beim Familiengottesdienst nachspüren. Und zwar am Abend der Nacht, in der Jesus vom Tod auferstanden ist. Am Samstagabend. Diese Vorgeschichte ist dunkel, eher traurig, umso heller der Ostermorgen.

Nach der Anrufung des heiligen Gottesnamens – Gottvater, Sohn und Heiliger Geist –, mit dem jeder Gottesdienst beginnt, wurde den Familien die Geschichte der letzten Tage im Leben von Jesus, von Station zu Station nacherzählt und auf einer kleinen Pilgerreise in und um die Nikolaikirche herum je ein kleines Symbol mitgetragen. Kelch, Seil, Dornenkrone und Kreuz.

Das letzte Abendessen Jesu mit seinen Jüngern wurde zum heiligen Abendmahl, weil Jesus das Brot als seinen Leib und den Wein als sein Blut bezeichnet hat „zur Vergebung der Sünden aller Menschen“. Alle haben ein Stück Brot und eine Traube gegessen. Judas, der Verräter durfte damals beim letzten Abendmahl auch noch dabei sein, hat sich dann aber schnell aus dem Staub gemacht, um Jesus an die Feinde zu verraten.

Mit einem Kelch ging’s hinaus vor das Portal der Ölbergkapelle, wo die biblische Ölberggeschichte erzählt wurde. Jesus betete dort. Er hatte zwar seine Jünger gebeten, wach zu bleiben und ihm beizustehen auf seinem Weg bis zum Kreuz – sie aber sind eingeschlafen. So konnten die Feinde Jesus ihn problemlos mit einem Seil fesseln. Dieses wurde dann als ein Symbol der Freiheitsberaubung mitgetragen.

Pfarrer Ziegler fragte, ob wir nicht manchmal mit Worten auch dazu neigen, jemand zu „fesseln“, einzuengen, festlegen, einschränken, seiner Freiheit zu berauben? Alle durften sich am Seil festhalten und die Prozession singend zur nächsten Station ins Foyer der Nikolaikirche fortsetzen, wo eine riesige Dornenkrone auf dem Boden lag und auf die Pilger wartete.

Diese „Krone“ hatte man Jesus damals zur Schande auf den Kopf gedrückt. Weiter ging‘s mit einer kleinen Dornenkrone zur Seitenkapelle der Nikolaikirche zu einem großen Kreuz aus Pappschachteln. Dort wurde die Geschichte von der Kreuzigung erzählt. Das muss für die Freunde Jesu ein rabenschwarzer Tag gewesen sein, und deshalb haben die Kinder zusammen mit den Papas das Kreuz mit schwarzem Papier beklebt.

Vom Kreuz ging’s mit einem kleinen Kreuz in der Hand in der schon dunklen Kirche Richtung Altar zur Osterkerze vor einem hell bestrahlten Tuch, der Ostersonne. Dort haben die Kinder den Kelch, das Seil, die Dornenkrone und das kleine Kreuz zur brennenden Osterkerze dazugelegt.

Osterkerze und Ostersonne erinnern uns an die Auferstehung Jesu vom Tod, erklärte der Pfarrer. Hier seien die vier Dinge, die an die Oster-Vorgeschichte erinnern, gut aufgehoben. Sie seien sogar in einem noch weiteren Sinn „aufgehoben“, nämlich „überwunden“ durch den, der den Tod für alle Glaubenden überwunden hat. Auch unser Leben, mit allem Schweren das vorkommen kann, sei an Ostern gut aufgehoben, letztendlich überwunden zu einer Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott, sagte der Pfarrer.

Wie das genau sein wird, könne man sich nicht richtig vorstellen, man könne aber gespannt sein. Und gerade deshalb bekamen alle Gottesdienstbesucher eine kleine Osterkerze, die an der großen Osterkerze entzündet wurde. Auf die Kerze war ein Kreuz gemalt.

Nach dem Abschiedssegen wurde noch das Lied gesungen: „Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob allezeit. Uns kann nicht schaden, Sünd’ oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott. Halleluja…“