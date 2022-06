Mit isnyaicher22 hinein ins Allgäuer Landleben

Die Rubrik „Traktor, Kühe, Bauernhaus“ des Jubiläums isnyaicher22 nimmt mit hinein in das ländliche Leben Isnys – zu den Bauern, den Tieren und den Produkten. Die Führungen geben spannende Einblicke in verschiedene Wirtschaftsweisen und Aspekte bei der Lebensmittelproduktion. Das Fleckvieh, die Bauernstube, der Traktor vor der Tenne – nur drei der Bildzeichen, die vom Landleben rund um Isny erzählen. Im Jubiläumsjahr erwecken zahlreiche Veranstaltungen die schwarz-weißen Motive zum Leben. Sie laden ganz im „Aicherschen Sinne“ dazu ein, das Allgäu fernab der Klischees kennenzulernen.

Vier verschiedene Höfe zeigen, wie vielfältig das Landleben im Allgäu ist. Der Biolandbetrieb Mösle ist Heumilchviehbetrieb und Lieferant für die Käsküche Isny. Das Futter für die Tiere wird ausschließlich auf eigenen Flächen produziert. Nur das, was der Standort hergibt, wird zur Herstellung von Milch und Fleisch genutzt. Eine Wirtschaftsweise, die an alte Zeiten erinnert, in seinem Kreislaufdenken aber hochmodern ist. Die Hofführung am 16. Juli um 14 Uhr richtet sich an Kuh- und Käseliebhaber, und natürlich an Familien mit Kindern.

Der Demeter Milchviehbetrieb Boschenhof in Friesenhofen widmet sich zweier nicht ganz alltäglicher Themen. Am Samstag, 23. Juli um 14 Uhr geht es um den Schutz bedrohter Haustierrassen. Der Boschenhof ist seit 2016 Arche Hof und beherbergt das Original Allgäuer Braunvieh, Pinzgauer Rinder und Vorwerkhühner – Nutztiere, die auf der Roten Liste stehen und vom Aussterben bedroht sind. Am Samstag, 6. August, um 14 Uhr können die Teilnehmer der zweiten Führung fast 40 Jahre alte Heckenbestände unter die Lupe nehmen und erhalten Einblicke in die Erfahrungen der Hofbetreiber – im Hinblick auf den landwirtschaftlichen Nutzen und den Naturschutz. Warum die „Solidarische Landwirtschaft“ als neues gesellschaftliches Modell in der Landwirtschaft gehandelt wird und wie sie es Verbrauchern ermöglicht, wieder einen direkten Bezug zur Herstellung ihrer Lebensmittel zu bekommen, erleben Besucher der SoLaWi Baldenhofen am Samstag, 27. August, um 14 Uhr vor Ort. Bei den zwei exklusiven Führungen in der Käsküche Isny an den Freitagen, 15. Juli und 5. August, um jeweils 10.30 Uhr erfahren die Teilnehmer auf schmeckende Weise, wie der Weg vom regionalen Milchbetrieb zum hochwertigen Käse aussieht. Die Biokäserei zahlt ihren Biolandwirten einen der höchsten Preise für die gelieferte Milch und steht für den Erhalt der Vielfalt und der ursprünglichen Schönheit und Würde der Kuh sowie für ehrliche und gesunde Lebensmittel. Am Ende der Führung erwarten Schnitt- und Hartkäsesorten die Teilnehmer zur Verkostung. Die Teilnahme an allen Führungen kostet pro Person jeweils 4 Euro.