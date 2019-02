Mit Hermine wachsen die Wünsche gen Himmel

Sie hat viele Gesichter und Facetten, „gibt alles, glänzt überall, ist allzeit bereit“, charakterisiert Susanne Krämer ihre „Hermine“. So hat sie den Einkaufswagen getauft, der am Geländer des Isnyer Rathausbalkons hängt. Noch bis kommenden Sonntag ist er der Beitrag der Künstlerin aus Weitnau ist zur Ausstellung „Shoppingmall“ in der Städtischen Galerie im Isnyer Schloss, die am 24. Februar endet (Öffnungszeiten siehe Kasten).

Susanne Krämer postuliert „Hermine“ zum „Symbol der Konsumgesellschaft“. Das manifestiere sich allein schon in der Vergoldung, deren Glanz geradezu „verheißungsvoll“ leuchte. Aber: „Sie ist auch käuflich“, gibt die Künstlerin zu bedenken. Nur ein schlechter Charakter? Kehrseite des Konsums? Installationskünstlerin, die sie ist, gibt Krämer keine Antworten, sie deutet allenfalls an, gibt dem Betrachter weitere Fragestellungen zu einer möglichen Deutung an die Hand: „Was machen wir mit Hermine? Was macht sie mit uns?“ Verführt sie zum „Tanz um das goldene Kalb?“ Ist ihre Attitüde – dort oben am Rathausbalkon – gar „abgehoben?“

An diesem Ort sieht Susanne Krämer ihre Installation im übertragenen Sinne beim „Zwischenstopp“ auf jenem Weg, der beschritten wird, der beflügelt, wenn „Wünsche in den Himmel wachsen“, wenn sie „grenzenlos“ werden, oder wenn „Hermine“ vielleicht in umgekehrter Richtung „Wünsche vom Himmel holt“. Immerhin berge das Rathaus auch Institutionen, denen gegenüber Wünsche geäußert werden und in denen Menschen arbeiten, die Wünsche erfüllen könnten – wenngleich „das Ergebnis manchmal unterschiedlich ausfällt“, sagt Krämer.

Die Fantasie könne mit „Hermine“ jedenfalls spielen: Wenn der Betrachter sich darauf einlasse, dass das ganze Stück Einkaufswagen jener „goldene Wagen“ ist, der Reichtum darstellt; wenn er erkennt, dass die empor gebogenen Seitenwände des Korbgitters Flügel darstellen, die „Hermine“ empor tragen, vielleicht bildhaft für den abgehobenen Konsum.

Die Raumsituation am Rathausbalkon treffe ihre Absicht jedenfalls bestens, resümiert Susanne Krämer zur Symbolhaftigkeit, die sie ausdrücken möchte: „Man muss den Blick heben und Hermine aus einer anderen Perspektive betrachten.“