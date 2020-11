Ein Zeuge hat am Samstag einen jungen Betrunkenen auf frischer Tat dabei ertappt, wie er am Samstag gegen 1.30 Uhr mit einem Gullideckel das Fenster eines Geschäfts in der Bahnhofstraße eingeworfen hat.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten laut Pressemitteilung bei dem 17-Jährigen einen Alkoholgehalt von mehr als zwei Promille fest. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.