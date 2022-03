Mit „Friedensfunken“ Helfer in der polnischen Partnerstadt unterstützen

Mit ihrem „Friedensfunken“ hat die Freiwillige Feuerwehr Isny am Sonntagabend ein Zeichen der Solidarität mit der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Bevölkerung in der Ukraine gesetzt. Während der Scheiterhaufen abbrannte, konnten Isnyer Bürgerinnen und Bürger Geld spenden, das nach Andychow, in die Isnyer Partnerstadt in Polen überwiesen wird.

Beim dortigen Gemeindeamt wurde ein Sozialausschuss „Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine“ eingerichtet, um die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zu koordinieren, ihnen ein zwischenzeitliches Zuhause zu geben und humanitäre Hilfe zu organisieren und zu gewähren. Das teilte die Isnyer Stadtverwaltung Ende vergangener Woche mit.

Notwendige Materialien vor Ort besorgen

Auch vor Ort in Polen wurde demnach eine Spendensammlung gestartet, um den in Andrychow aufgenommenen Ukrainern zu helfen. Die Gelder werden von der Stadtverwaltung verwaltet und damit notwendige Materialien gekauft, die direkt vor Ort den Flüchtlingen zugute kommen.

Auch die Stadt Isny nimmt Spenden für Flüchtlinge in der Partnerstadt entgegen. Zahlungen können mit dem Betreff „Spende Ukraine“ an folgende Konten überwiesen werden: Kreissparkasse Ravensburg: IBAN DE61 6505 0110 0024 6099 20; oder Volksbank Allgäu-Oberschwaben: IBAN DE27 6509 1040 0070 8480 09. Ab einem Betrag von 200 Euro können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Aktuelle Informationen spezifisch für Isny

Außerdem stellt die Isnyer Stadtverwaltung aktuelle Informationen zu Spendenaktionen in Isny sowie hilfreiche Links zu Portalen des Landes Baden-Württemberg im Internet auf einer eigenen Website zusammen: