Mit drei Autos startet das Carsharing-Angebot

Unter dem Markennamen „WestAllgäuMobil“ gibt es in Isny ab Montag, 1. Dezember, ein Carsharing-Angebot. Drei Autos stehen bereit, von mehreren Nutzern im Gebrauch „geteilt“ zu werden. Mit drei Gegenstimmen (Andreas Angele, Peter Manz und Alexander Ort, alle CDU) und einer Enthaltung (Alexander Fürst von Quadt, CDU) wurde das Projekt mehrheitlich vom Gemeinderat auf den Weg gebracht.

Die Verwaltung beauftragt nach dem Ratsbeschluss nun den Verein „Carsharing am Bodensee“, das Angebot in Isny einzuführen und die Stadt Isny als Mitglied aufzunehmen. Der Verein ist bereits unter anderem in Wangen, Lindau, Friedrichshafen und Ravensburg tätig. Geschäftsführer Wielant Ratz stellte das für Isny vorgesehene Konzept in der Ratssitzung vor.

Drei Fahrzeuge werden künftig im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen zur Verfügung stehen. Ein Smart steht schon seit einiger Zeit an der Stadtmauer in der Nähe des Kurhauses, dazu kommen noch ein Opel Corsa – und der Kulturbus des Fördervereins Isnyer Museen. Letzterer wird der Verein für seine Zwecke erwerben. Der Kulturbus solle in dem Konzept mit aufgehen.

Mitgliedskarten gibt es in der Moilitätszentrale im Kurhaus

Im ländlichen Raum sei es zwar etwas schwieriger, Carsharing anzubieten, gab Ratz zu. Doch er gehe davon aus, dass schon etwa zehn Mitglieder pro Auto zur Kostendeckung reichen werden. Wer eines der Autos nutzen will, muss für eine Gebühr von zehn Euro pro Monat Vereinsmitglied werden. Danach kosten die Autos pro Stunde und Kilometer, der günstigste zwei Euro beziehungsweise 30Cent. Die Ausgabe der Mitgliedskarten erfolgt über die Mobilitätszentrale im Kurhaus am Park.

Auf die Stadt Isny kommen nun eine einmalige Einlage von 1000 Euro für die Mitgliedschaft zu, die bei der Beendigung erstattet werden würde. Dazu fallen 3600 Euro Beteiligung an den drei Fahrzeugen an. Damit wird der Stadt vom Verein garantiert, dass die Autos für mindestens ein Jahr verfügbar sind. Angestrebt sei ein deutlich längerer Zeitraum, versicherte Hauptamtsleiter Klaus Hägele.

Aus den Reihen des Gemeinderats kamen Nachfragen, ob dieses Angebot eine Konkurrenz zum Bürgerbus darstelle, was Bürgermeister Rainer Magenreuter verneinte. Beide Angebote hätten unterschiedliche Zielgruppen. Peter Manz (CDU) und Peter Clement (SPD) forderten die Stadt auf, das Carsharing nun über die Isny Marketing GmbH gut zu bewerben. Markus Immler (FW) freute sich, dass Isny mit der Entscheidung „Innovationskraft“ zeige. Deshalb seien die Kosten „vertretbar“.