Mit den „Sufi Dub Brothers“ kommen Beats, Bass und Sitar nach Isny

In Kooperation mit dem Verein Kulturgetriebe bietet die Isnyer Veranstaltungsreihe „Zwischentöne“ ein weiteres außergewöhnliches Konzerterlebnis: Am Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, sind die Sufi Dub Brothers im „hello my deer“ am Isnyer Marktplatz zu Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Ashraf Sharif Khan und Viktor Marek folgen laut Mitteilung ihrer gemeinsamen Mission und „bringen dem staunenden Publikum mit Beats, Bass und Sitar einen außerplanetarischen Hüftschwung bei“. Ihr Album „Sufi Dub Brothers“ vereine eine schwer zu fassende Mischung aus HipHop, Acid, Electro sowie Dub, gepaart mit meisterhafter Sitar−Perfomance. So transformierten die beiden Künstler südasiatische Klassik in westliche Clubmusik — nicht umgekehrt.

Ashraf Sharif Khan, 1969 in Pakistan geboren, ist Mitglied der Pakistani Music Hall of Fame und Sohn eines Sitarmeisters, der in Indien und Pakistan zu großer Berühmtheit gelangte. Viktor Marek, 1975 geboren im Ruhrgebiet, anarchischer Soundkünstler und Theatermusiker, ist aus der elektronischen Subkultur Hamburgs nicht wegzudenken.