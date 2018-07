Mit dem Mountainbike auf dem Schwarzen Grat

Bei besten Bedingungen sind 36 Schüler der Realschule, der Werkrealschule und der Inklusionsklasse der Verbundschule Isny und die Lehrkräften Thea Rösler, Stefanie Walser, Sven Zaminer in Begleitung des Elternteils Frau Bühler los geradelt.

Wie die Schule mitteilt, hatte die Sportgruppe ein gemeinsames Ziel: mit reiner Muskelkraft auf den Schwarzen Grat zu radeln um dort eine Nacht im Turm zu verbringen. Die Tour ging über Kleinhaslach, Buchenstock, den steilen und berüchtigten „Rüssel“ hoch, vorbei an der ehemaligen Schletteralpe hinauf zum Ziel: dem Schwarzen-Grat-Turm. Bei der 13 Kilometer langen Tour von der Schule bis zum Turm musste die Gruppe gut 430 Höhenmeter überwinden.

Alle Teilnehmer mussten ihre komplette Ausrüstung mit Schlafsack, Getränken, Abendessen, Ersatzkleidung und Reparaturequipment und Grillholz transportieren. Leopold Mader aus der 6. Klasse hatte am folgenden Tag Geburtstag und nahm zusätzlich einen Kuchen und Kühl-Akkus mit auf den Weg, damit er seinen Geburtstag gebührend feiern konnte.

Alle zeigten großes Durchhaltevermögen und schafften die anstrengende Tour. Als der Turm erreicht wurde, blickte man in erschöpfte, aber auch sehr zufriedene und stolze Gesichter.

Am Lagerfeuer wurde das mitgebrachte Essen gegrillt und die gut gelaunte Reisegruppe saß noch lange vor dem Turm zusammen.

Das Wetterglück hielt lange an und so konnte die Gruppe bis spät in den Abend hinein noch den tollen Sommerabend ausklingen lassen. Anschließend wurden dann die Schlafplätze in und auf dem Turm eingerichtet und einige Schüler schliefen sogar unter freiem Himmel, ganz oben auf der Aussichtsplattform des Turms.

Am folgenden Morgen wurde nach der Abfahrt nach Isny noch ein gemeinsames Frühstück eingenommen, bevor einige der Sportler ihre Leihfahrräder der Verbundschule Isny zurück gaben und sich anschließend auf dem Heimweg machten. Alle Teilnehmer fuhren müde aber zufrieden nach Hause ud waren sich aber einig: Ein tolles Erlebnis, da möchte jeder wieder dabei sein.

Waren es im Jahr 2016 noch 15 Schüler, so stieg die Anzahl 2017 von 19 auf dieses Jahr 36 Schüler. Darunter befand sich auch ein ehemaliger Schüler, der sich laut Pressetext extra freigenommen hatte für diese Radtour.