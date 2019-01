Mit 160 Geschenken nach Indien

Die Hilfsorganisation Ccara (Charitable, Child Assistance Relief and Accommodation) wurde 2004 von den Neutrauchburgern Roman und Heike Maurus gegründet und unterhält im Norden und im Süden Indiens Kinderheime für insgesamt 160 Kinder aus den ärmsten Bevölkerungsschichten. Die Kinder stammen aus Lepra-Kolonien oder aus den Slums der Großstädte, sie sind Waisen, Halbwaisen oder Sozialwaisen. „Bildung ist der einzige Ausweg aus dem Elend“, sagt Heike Maurus. „In unseren Kinderheimen haben die Kinder ein Zuhause, sind liebevoll betreut, haben ausreichend zu essen und gehen regelmäßig zur Schule.“ Die Kleinen würden für eine weiterführende, staatliche Schule vorbereitet, die Größeren – sie bringen keinerlei schulische Vorbereitung mit – lernen für die Aufnahme in eine staatliche Schule. Damit hätten sie später die Chance zu einer Berufsausbildung.

Essen und Hausaufgabenhilfe für 500 Kinder in Slums

Zusätzlich sind über die Jahre elf Ccara Kinderbetreuungsstätten an sozialen Brennpunkten in Slums, Leprakolonien und in armen Dörfern entstanden. Dort bekommen insgesamt 500 Kinder nach der Schule ein Essen und Hausaufgabenunterstützung. Außerdem gibt es inzwischen ein Näh-Center, in dem 30 junge Frauen und Mütter das Nähen lernen. In Nordindien unterhält Ccara eine Schule für Kinder der „Müllsammler.“ Es seien die „Kastenlosen“ die als unrein gelten, ausnahmslos Analphabeten, erklärt Maurus. Patenschaften, Sponsorengelder und Einzelspenden der Vereinsmitglieder und Ccara-Freunde finanzieren die Projekte und die zugehörige Mitarbeiterschaft von heute 80 Personen. Vor Ort hätte man zuverlässige und vertrauensvolle Partner, wie zum Beispiel ein Pastorenehepaar.

Zwölf Kinderpaten, Vereinsmitglieder, Freunde und Spender besuchen die Projekte im Februar. Die Koffer mit den kleinen Geschenken der Pateneltern für „ihre“ Kinder sind bereits gepackt. Jedes Jahr findet eine Projektreise für Interessierte über drei Wochen statt – auf eigene Kosten – unter Leitung von Heike Maurus. Die Geschenke wurden in den vergangenen Tagen im Büro in Neutrauchburg abgegeben. Martin und Christine Hegele, ein Landwirtsehepaar aus Frauenzell, haben zusammen mit Heike Maurus und Tochter Silvana die Geschenkekoffer gepackt. Jeder Mitreisende musste zehn Kilogramm des eigenen Reisegepäcks dafür freigeben. Die Das Ehepaar Hegele hat neben ihren vier eigenen Kindern noch drei Patenkinder in den Ccara-Heimen. Christine Hegele berichtet, dass sie im vergangenen Jahr mitgereist sei, „vom Eisschrank in die Tropenhitze.“ Es sei mindestens so anstrengend gewesen wie die Hochsaison in der Heuernte auf ihrem Bauernhof. Die ersten zwei Tage sei man „zum Ankommen“ in einem Hotel untergebracht. Dann würden gut zwei Wochen Projektreise mit einfachsten Unterkünften und ziemlichen Entbehrungen folgen. Zum Abschluss nochmal zwei Tage im bequemen Hotel um sich auszuruhen und um das Erlebte zu verarbeiten, erinnert sich Christine Hegele. „Das muss man einmal erlebt haben – und dann weiß man auch, wofür man eine Patenschaft eingegangen ist“, fügt Ehemann Martin hinzu, der vor zwei Jahren dabei war.

Ccara bekam aus der Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ kürzlich 3000 Euro. Auch über deren Verwendung wird sich die Reisegruppe ein Bild machen und nach Rückkehr darüber berichten. „Ende 2018 fegte ein Zyklon über Teile des indischen Bundesstaates Tamil Nadu hinweg. In vielen Dörfern wurden die Ärmsten der Armen obdachlos“, sagt Heike Maurus. Sie ist ständig über die Ccara- Kontaktpartner vor Ort informiert. „Ccara hat ein Dorf ‚adoptiert‘ und hilft den am meisten betroffenen Familien mit dem Notwendigsten, mit medizinischer Hilfe durch eine Krankenschwester, und besonders den Kindern mit Essen, Kleidung und Betreuung.“