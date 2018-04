„Mir hätte nichts Besseres passieren können“

Markus Danieli, Jahrgang 1967, wurde als Kind im Alter von acht Jahren Bewohner des Kinderdorfs Siloah in Isny, zusammen mit seinen beiden jüngeren Schwestern. Insgesamt verbrachte er zehn Jahre in der Einrichtung der Evangelischen Waisenhausstiftung. In der heimeigenen Schule besuchte er zunächst die 3. Klasse, wechselte aber schon zur 4.Klasse in die Isnyer Grundschule am Rain – als erstes der Siloahkinder überhaupt in der Geschichte des Heims. Er kam aufs Gymnasium und zog später, ein Jahr vor dem Abitur, das er 1986 erlangte, in seine erste eigene Wohnung an der Mühlbachstraße. Die Siloah-Mitarbeiter betreuten ihn dort nur noch sporadisch.

Eine Jugend in Isny, die geradlinig verlief, ganz normal entlang gesellschaftlicher Konventionen, verglichen mit Schicksalen anderer Kinder in Siloah, die Danieli während seiner Jugend miterlebte, die seinen Erfahrungshorizont begleiteten; die Erinnerungen hinterließen, positive wie negative.

„Nach dem Abitur leistete ich meinen Zivildienst beim Roten Kreuz in Isny und wurde bereits mit 20 Jahren stolzer Vater eines Sohnes“, blickt Danieli zurück. Die Geburt des eigenen Kindes ist eine weitere, eine das Leben prägende Erinnerung an die Isnyer Heimat, mithin die wichtigste, aber bei weitem nicht die einzige. Hinzu kommen jene an Freunde, an Erlebnisse in der Stadt, in den Schulen, an den Einstieg ins Berufsleben, an viele Dinge außerhalb des Zaunes, der das Siloah-Gelände umspannte.

„Wenn ich zurückblicke auf meine Kindheit und die meiner Schwestern, so hätte uns aus meiner Sicht damals nichts Besseres als Siloah passieren können. Ich finde es wirklich schade, dass es eine solche Einrichtung heute nicht mehr gibt“, sagt Danieli rückblickend. Zusammenfassend eine der stärksten Erinnerungen. Die ist bis heute so positiv aufgeladen, dass er 2016 nach Isny zurückgekehrt ist. Mit seiner Frau Catherine, die er an seiner ersten Arbeitsstelle als Diplomingenieur für Technische Informatik in München kennenlernte und vor 20 Jahren heiratete. In die bayerische Landeshauptstadt war er 1992 nach seinem Studium an der Berufsakademie in Ravensburg gezogen. Seither arbeitete er als Entwickler, Systemadministrator, Projektleiter und IT-Berater bei unterschiedlichen Firmen und an verschiedenen Orten, in Friedrichshafen, München, Düsseldorf und Bonn. Aktuell ist er freiberuflich für das Bayerische Landeskriminalamt tätig und baut den Digitalfunk im Freistaat für Behörden und Organisationen mit auf.

Die Karriere hat ihren Preis: Jeden Montagmorgen sitzt Danieli im Auto, fährt nach München, um zu arbeiten, übernachtet im Hotel, Donnerstagabend geht es zurück ins Allgäu. Im Oktober 2016 bezog er gemeinsam mit seiner Frau und deren Mutter Margot ein Haus, das die drei in Isny im Neubaugebiet an der Lohbauerstraße gebaut haben: „Gleich neben der Felderhalde, wo ich als Achtjähriger das Skifahren gelernt hatte – und keine 200 Meter Luftlinie weg von Siloah.“

„Ortsverbundenheit“ nennt das Markus Danieli, für die er seine beiden „Damen“ begeistern konnte. Für Catherine Danieli hat in Isny die Karriere als Schriftstellerin Fahrt aufgenommen. Unter dem Pseudonym „Eva Bolsani“ schreibt sie Liebesromane. Irgendwann will sie ihr seit zehn Jahren schlummerndes Großprojekt angehen: „Eine Fantasy-Saga schreiben, eine eigene Welt erschaffen.“ In der Ruhe des Allgäus.

Ihre Mutter, Margot John, wohnt im ersten Stock des Zweiparteienhauses. „Ich bin mit nach Isny gezogen, weil ich jetzt in der Nähe der Jungen bin, wenn ich etwas brauche“, sagt die Witwe. Vor einigen Jahren hatte sie einen Schlaganfall erlitten. Dass sie jetzt bei ihrer Tochter wohnen kann, beruhige sie im Alltag ungemein.

Mit zurück nach Isny brachte das Ehepaar Danieli auch eine Geschäftsidee, die Markus‘ Sohn Samuel, mittlerweile 30 Jahre alt, vor ein paar Jahren ersonnen hat: Den „Ecobookstore“, einen nachhaltigen Internet-Buchhandel, dessen Erlöse für den tropischen Regenwald gespendet werden. Er ist ein befriedigender „Nebenjob“ zwischen Informatik, Schriftstellerei und geruhsamem Rentnerinnenleben, beim gemeinsamen Älterwerden an der Felderhalde.