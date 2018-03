Gute Nachrichten für die Naturwissenschaftlich-Technische Akademie (NTA) in Isny: Das Wissenschaftsministerium hält das von einem bislang unbekannten Investor vorgelegte Konzept für tragfähig. Das hat das Haus von Ministerin Theresia Bauer (Grüne) den Geldgebern am Montag per E-Mail mitgeteilt.

Nach massiver Kritik des Wissenschaftsrates im Jahr 2015 war die Zukunft der Hochschule lange offen. Das Gremium prüft bundesweit, ob private Hochschulen den Anforderungen gerecht werden. Seine Empfehlungen sind Grundlage für die staatliche Anerkennung. Diese erteilen die Landesregierungen, bisher wurde sie nur in ganz wenigen Fällen nicht gewährt. 2017 durfte die NTA keine neuen Studierenden aufnehmen.

Umstrukturierungen und die Suche nach einem privaten Finanzier haben sich für die NTA nun offenbar ausgezahlt. „Mit dem vorgelegten Konzept des Investors kann es gelingen, die NTA Hochschule Isny wieder hochschulförmig und vor allem zukunftsfähig aufzustellen“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag der „Schwäbischen Zeitung“.

Eine befristete staatliche Anerkennung der Hochschule sei möglich, allerdings werde sie mit einigen Auflagen verbunden. „Diese entsprechen der gängigen Genehmigungspraxis für sämtliche nichtstaatliche Hochschulen im Land und dienen dem Schutz der Studierenden und der Qualitätssicherung“, so die Sprecherin. Nun könnten die Verhandlungen zwischen NTA und Investor weitergehen.